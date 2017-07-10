Журналисты посетили школу зимнего вождения Renault

Школа зимнего вождения Renault Winter Driving School существует второй год, однако пока там могут пройти обучение только журналисты. Ученикам предлагается принять участие в увлекательных состязаниях на сложных трассах при участии профессиональных инструкторов.

Как правило, в школах вождения от производителей автомобилей обучают управлять мощными и быстрыми моделями, а также знакомят с их особенностями. Что касается Renault, компания в основном предлагает бюджетные машины, которые в ЕС продаются под брендом Dacia. Однако недавно модельную линейку пополнил стильный кроссовер Koleos.

Журналисты, побывавшие в Renault Winter Driving School, рассказывают, что в Duster и Kaptur водителю сложно удобно усесться, поскольку отсутствует регулировка руля. Это опция предусмотрена в Koleos, однако обратная связь с авто хуже. В этой модели система стабилизации автоматически запускается после 50 км/ч, а у Duster и Kaptur порог включения ESP составляет 80 км/ч.

Эксперты отключили электронику и проехались кругами и зигзагами по ледовому полю в качестве тренировки перед ледовой и снежной трассами. На первой прокатился Duster на покрышках с 3-миллиметровыми шипами, которые удерживают машину на поворотах. Для более пологой трассы подготовили Kaptur на покрышках с обычными шипами.