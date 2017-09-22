Продажи грузовых автомобилей в России в феврале выросли на 39,5%

Спрос на грузовой транспорт растет в России, на что указывают данные агентства «АВТОСТАТ». Аналитики проинформировали, что продажи тягачей в стране за февраль текущего года выросли на 39,5% в годовом сравнении. За отчетный месяц россияне купили 6 тысяч грузовиков.

Самой востребованной маркой на рынке грузового транспорта России остается «КАМАЗ». За февраль жители страны приобрели 2 тысячи отечественных тягачей. Спрос на них вырос в РФ на 19,7%.

На втором месте расположилась «Группа ГАЗ». Предприятие реализовало за февраль 648 тысяч грузовых автомобилей. Их продажи выросли на 26,8%. Замыкает тройку лидеров шведская марка Volvo, за отчетный месяц реализовавшая в России 661 тягач. Спрос на продукцию бренда вырос в стране на 77,3% в годовом сравнении.

Четвертая позиция в рейтинге досталась немецкой марке MAN. Она за февраль реализовала в России 398 грузовых автомобилей с «плюсом» в 131,4%. Замыкает пятерку шведская марка Scania, продавшая в стране 396 машин, что на 84,2% больше в годовом сравнении.

В январе-феврале жители России приобрели 10,9 тысячи грузовых автомобилей. Это на 37,9% больше, чем за тот ж период минувшего года.