Анонсированы продажи нового вседорожника Nissan Terra

На китайском рынке скоро появится новый вседорожник Nissan Terra. По официальным данным японских машиностроителей, автомобиль уже полностью разработан, и появится в Поднебесной в середине апреля нынешнего года.

Новый Nissan Terra построен на том же шасси, на котором основана модель Navara актуального поколения. Вседорожник имеет немало внешних сходств со своим соплатформенником. Кроссовер выглядит агрессивным благодаря массивному воздухозаборнику, фирменной решетке радиатора, головной оптике со светодиодными ДХО и переднему бамперу.

Внутреннее пространство нового вседорожника Nissan Terra также во много напоминает модель Navara. К примеру, кроссовер получил такую же фронтальную панель, похожу центральную консоль. Кроме того, в салоне новинки установлены трехспицевый руль и блок управления климат-контролем в духе Navara.

При габаритах в 4882х1850х1835 мм новый вседорожник Nissan Terra имеет колесную базу размером 2850 мм и дорожный просвет в 219 мм. Транспортное средство оснащено колесами размером 255/60 R18. Автомобиль будет продаваться с пятью и семью посадочными местами.

В моторном отсеке нового вседорожника Nissan Terra располагается атмосферный 2,5-литровый агрегат QR25, работающий на бензине. Его мощность равна 184 лошадиным силам. Комплектуется двигатель 7-АКПП и 6-МКПП. С автоматической трансмиссией машина расходует порядка 9,2 литра горючего на 100 километров пути. С механической коробкой передач этот показатель составляет 8,9 литра.