Фотошпионы показали обновленный седан BMW 7-Series

Баварские машиностроители продолжают разработку обновленного седана BMW 7-Series. Об этом свидетельствуют фотошпионы, запечатлевшие транспортное средство, когда оно проходило дорожные испытания.

Шпионские фотографии прототипа обновленного седана BMW 7-Series показало издание motor1. Автомобиль должен отправиться на рынок в первые три месяца следующего года.

Фотошпионы смогли запечатлеть обновленный седан BMW 7-Series не только снаружи, но и внутри. На снимках видно, что автомобиль закамуфлирован только в передней и задней части кузова. Маскирующий материал не дает получить полного представления об экстерьере машины, но можно полагать, что она обзаведется новыми осветителями, бамперами и решеткой радиатора, которая должна стать крупнее. Обновленный BMW 7-Series получил полностью цифровую приборную панель. Есть вероятность, что новинка получит дизайнерские решения в духе ране представленного X7. По словам экспертов, баварцы стали стремиться к единому стилю в флагманских моделях.

Производитель пока не озвучивает подробности обновленного седана BMW 7-Series, но предполагается, что техническая составляющая автомобиля не изменится. Инсайдеры также утверждают, что модель может лишиться высокопроизводительного агрегата V12.

Дебютирует обновленный BMW 7-Series в течение нынешнего года. На конвейер же автомобиль отправится в следующем году. Машина производится с 1977 года и данное поколение является для модели уже шестым.