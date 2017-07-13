Volkswagen представит новый Touareg на автосалоне в Пекине

Компания Volkswagen проведёт презентацию новой генерации Touareg уже 23 марта в Пекине. Этот автосалон выбрали неслучайно, ведь Китай является крупнейшим в мире авторынком, где высокой популярностью пользуются внедорожники и кроссоверы.

Немецкий автопроизводитель опубликовал рекламный ролик, судя по которому специальный экземпляр Volkswagen Touareg 2019, выпущенный в Словакии, проедет 16 000 000 километров и пересечёт 11 государств, прежде чем доберётся до Пекина. Ранее компания поделилась видео, посвященным истории модели. В течение 16 лет с момента появления внешность Touareg практически не менялась, однако новинка примечательна элегантным, но спортивным дизайном.

Новая платформа позволила снизить массу внедорожника на 100 килограммов. Автомобиль оснастили современными электронными помощниками, цифровой приборной панелью и мультимедийным комплексом с большим тачскрином. Кроме того, новый Volkswagen Touareg стал экономичнее и мощнее.





Напомним, Touareg 2002 года разошёлся тиражом более 1 000 000 единиц. В компании уверены, что грядущая новинка сможет завоевать не меньшую популярность.