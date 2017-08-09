В ТОП-15 отечественного авторынка попали четыре модели Renault

Согласно информации, распространенной журналистами профильных автомобильных изданий, в ТОП-15 наиболее востребованных авто в РФ попали четыре модели французской автомобилестроительной компании Renault.

Как сообщают аналитики из Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в феврале 2018 года самой популярной моделью среди россиян оказался кроссовер Renault Duster, который разошелся тиражом в 3 659 единиц (+13%) и очутился в рейтинге на 7-й строчке.Далее в перечне числится Renault Kaptur, проданный за февраль в количестве 2 667 экземпляров (+45%). Данный кроссовер числится на 11-м месте.

За ним разместились седан Renault Logan (2 367 штук, +4,4%) и кроссовер Renault Sandero (2 358 ед, +3,5%). Общий уровень февральских продаж Renault в нынешнем году составил 11 268 авто, что на 17% больше прошлогодних показателей.