Honda утверждает, что электрификация моделей влияет на дизайн авто

Электрификация транспортных средств окажет огромное влияние на внешнее оформление авто. Технологическое развитие и отсутствие мотора предоставляет дизайнерам свободу, которой они были всегда лишены.

В этом тезисе убежден глава дизайнерского отдела японского автопроизводителя Honda Макото Иваке в беседе с журналистами на Женевском автосалоне в ходе презентации электрического концепта Honda Urban EV. Дизайн новой модели исполнили в старинном стиле, но разработали ее на совершенно иной платформе. Особенностью новинки считается огромный панорамный дисплей на центральной консоли, а вот иных органов управления в концепте нет.

Дизайн концепта приводится как пример того, как переход на использование электрической энергии может повлиять на дизайнерские наработки. Интересно, что концепт довольно компактный автомобиль, а в серий он выйдет в 2019 году.