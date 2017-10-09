Продажи авто Mitsubishi в кредит возросли в 3 раза

В феврале наступившего года японская машиностроительная компания 1 223 автомобиля в кредит, что в 3 раза больше результатов годичной давности. Кредитная доля продаж авто повысилась до 31%, что на 10 п.п больше показателей аналогичного периода минувшего года.

Как сообщают аналитики портала "АВТОСТАТ", доля кредитного продукта с остаточным взносом с названием «Плати легко!» в феврале 2018 года достигла 52% от совокупных продаж автомобилестроителя в кредит. Эту программу часто используют фанаты бренда, так как она предусматривает удобную замену авто. Не надо оплачивать кредит из личных денег, а просто передать старую машину в счет погашения займа.

Каждый второй кредитный кроссовер Mitsubishi Outlander, реализованный в прошлом месяце автолюбители приобретали машины за счет применения государственных субсидий с наименованием «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». За январь-февраль текущего года 520 автолюбителей воспользовались данными программами.