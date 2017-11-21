В Петрозаводске полиция массово эвакуирует машины

В российском городе Петрозаводске стартовали мероприятия, проводимые правоохранителями рядом с крупными магазинами и торговыми центрами. Об этом информируют журналисты профильных изданий.

Недавно в вечернее время сотрудники российской полиции провели ряд оперативных рейдов у торгового центра «Лотос-Плаза», которые направлены на выявление нарушений, совершаемых автолюбителями. В частности речь шла об оставлении гражданами машин на парковочных местах, организованных местными властями для инвалидов.

В популярном местном сообществе ДТП ПТЗ размещена фотография, на которой запечатлен процесс эвакуации авто, пока их хозяева отправились в ТЦ за покупками. Правоохранители предупреждают граждан, чтобы последние соблюдали правила парковки, так как никому из водителей не хочется забирать авто со штрафстоянки.