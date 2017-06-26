В BMW не будут разрабатывать авто без педалей и руля

Невзирая на желания большинства автопроизводителей к развитию беспилотных автомобилей, баварские разработчики из BMW не собираются строить авто, у которых отсутствуют органы управления. В правлении компании подчеркивают, что управление машиной и сам процесс вождения считается основной ценностью.

Об этом сообщил один из-топ менеджеров BMW Виланд Брух на Женевском автосалоне. По его словам, если бренд и начнет разработку самоуправляемых автомобилей, то в любом случае их снабдят рулем и педалями. Эти механизмы внедрят в транспортное средство для того, чтобы, автолюбитель всегда имел выбор.

Множество компаний привезли в Женеву прототипы полностью автономных машин. Но BMW решили отличиться, сделав заявление, что авто будущего является именно машина, управлением которой всегда будет заниматься человек.