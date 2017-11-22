В автопарке Петербурга числится примерно 1,8 млн авто

Согласно информации, распространенной экспертами аналитического портала «АВТОСТАТ», в автомобильном парке Санкт-Петербурга числится 1 327 960 тысяч иностранных автомобилей по состоянию на начало текущего года. Также отмечается, что в автопарке насчитали и 441 500 отечественных машин.

В соответствии с полученной информацией, первенство в петербургском автопарке завоевал российский бренд LADA, авто которого разошлись тиражом в 309 470 экземпляров. Второе место досталось немецкому концерну Volkswagen, реализовавшему своим машины в количестве 111 740 экземпляров. ТОП-3 закрывает «американец» Ford (107 910 штук). В ТОП-5 попали KIA (91 140 ед) и Nissan (90 040 шт).

Среди наиболее востребованных моделей стоит северной столицы выделить Ford Focus (52 630 ед). Следом разместился ВАЗ-2109 (40 680 шт). На третьей позиции значится Hyundai Solaris (34 360 ед). ТОП-5 закрыли ВАЗ-2106 (33200 шт) и чешская Skoda Octavia (31 690 ед).