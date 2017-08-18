Hyundai выпустит восьмиместный гибридный кроссовер в 2019 году

Южнокорейский автопроизводитель Hyundai продолжает дорожные испытания нового гибридного кроссовера с восемью посадочными местами. Среди других моделей компании новинка окажется на ступень выше Santa Fe.

На страницах издания Carscoops были опубликованы шпионские фото нового внедорожника Hyundai. Несмотря на то, что его кузов скрывает камуфляж, можно рассмотреть отдельные черты грядущего автомобиля. Передняя часть модели во многом похожа на Hyundai Santa Fe, в том числе фирменной решёткой радиатора, узкими светодиодными фонарями с разместившимися под ними «противотуманками».

Новинка, в отличие от Santa Fe, получила увеличенный задний свес и стойки, расположенные более вертикально, что поможет увеличить пространство в салоне для пассажиров кресел последнего ряда. Помимо этого, кроссовер имеет оригинальные вертикальные фонари.

Скорее всего, Hyundai построил свою новую модель на той же платформе, которая легла в основу Kia Telluride. Обе новинки презентуют в электрифицированном варианте уже в будущем году. Автомобили могут оказаться «мягкими» гибридами, либо получат установку с ДВС в сочетании с электрическим агрегатом.