Опубликован ТОП-5 автомобилей с самым причудливым тюнингом

Иногда любители тюнинга заходят слишком далеко при доработке своих авто, и в итоге модель, которая неплохо выглядела в заводском исполнении, теряет всю привлекательность. Журналисты составили подборку машин, переживших самый странный тюнинг.

Открывает ТОП-5 раритетный спорткар Jaguar E-Type 1968 года, который хотели бы заполучить многие коллекционеры. Однако хозяин классической машины установил на неё фары от Ford Taurus и странные задние колёса.

В следующем тюнинговом автомобиле с трудом можно узнать Ford Mustang, поскольку он получил оптику от Cadillac Escalade и Lotus Elise, а также двухуровневую радиаторную решётку из пластика. Владелец рассчитывал продать свою машину за 30 000 долларов, однако так и не нашёл покупателя.

Третье место занял Audi A6, при создании которого тюнеры наверняка вдохновились фильмами о постапокалиптическом мире. Автомобилю приделали крупный бампер и воздухозаборник, торчащий из капота.

Говоря о действительно «страшных» авто, нельзя не упомянуть Chevrolet Camaro с очень странным обвесом. Вместе с тем ценник модели достигает 750 000 долларов (около 41 750 000 рублей). Пятое место журналисты присудили Mercedes-Benz CLK, который напоминает машину из фильма «Семейка Адамс». Зато автомобиль получил климат-контроль и кожаный салон.