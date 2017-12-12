В сети полностью рассекретили обновлённый внедорожник BAIC BJ40

Китайский автогигант BAIC запускает продажи обновлённых внедорожников BJ40 и BJ40L. Дизайн экстерьера моделей был раскрыт в начале месяца, а недавно в сеть «просочились» снимки салона.

На фото видно, что интерьер нового BAIC BJ40 существенно изменился. В частности, появились пересмотренный блок управления климатической системой, иная приборная панель, переработанные дефлекторы вентиляции, новая центральная консоль и другая передняя панель с «парящим» тачскрином мультимедийного центра.

Напомним, новый автомобиль внешне отличается иными «противотуманками», модернизированными бамперами и легкосплавными колёсными дисками размерностью 17 дюймов.

Новый BAIC BJ40 2019 модельного года и его удлинённая модификация BJ40L получили 150-сильный дизельный турбомотор, который сочетается с 5-ступенчатой механической КПП или 6-скоростным «автоматом». Автомобили предложат с задним или полным типом привода.

Помимо этого, модель сохранит старые бензиновые турбодвигатели объёмом 2,0 и 2,3 литра, мощность которых равна 204 и 250 «лошадкам» соответственно. В самом доступном исполнении внедорожник стоит 129 800 юаней или порядка 1 166 000 рублей. За дизельную версию BAIC BJ40 придётся отдать не менее 159 900 юаней (около 1 436 000 рублей).