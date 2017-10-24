Составлен ТОП-6 советов для начинающих водителей, о которых не говорят в автошколе

Несмотря на то, что современные автошколы способны научить всем особенностям управления автомобилем, они не обучат новичков некоторым нюансам. Автоэксперты составили ТОП-6 советов для новичков, о которых не говорят в автошколе, но которые помогут им чувствовать себя увереннее на дороге.

ТОП-6 возглавляет совет о настройке зеркал заднего вида, которые необходимо установить так, чтобы была видна часть кузова и не появились слепые зоны. На втором месте автоэксперты расположили совет: чувствовать расположение колес. Это позволит сохранить автомобиль целым, не царапать колесные диски, а также точнее объезжать дорожные ямы.

Эксперты советуют сбрасывать скорость при въезде в лужу, не зависимо от её размеров. А после луж необходимо высушить тормозную систему: не отпуская педали газа, нажать педаль тормоза, которая нагреет диски тормоза.

Далее водителям-новичкам необходимо внимательно следить за другими участниками дороги, в частности маневрами грузовиков. Благодаря лучшему обзору, грузовики быстрее реагируют на ситуацию на дорогах: если он перестроился, следует перестроиться следом.

ТОП-6 замыкает совет, который касается использования автомобиля. В первую очередь необходимо порой включать кондиционер, чтобы продлить его службу, даже если он не нужен. То же касается и ручного тормоза, однако во время морозов этого следует избегать.