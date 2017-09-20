Опубликован тизер самого быстрого McLaren в истории

Британская компания McLaren опубликовала свежий тизерный скетч нового гиперкара McLaren BP23 Hyper-GT, который окажется быстрее легендарного McLaren F1. Отмечается, что клиенты, внесшие депозит за автомобиль, смогу увидеть модель до публичной премьеры.

Разработчики из McLaren отметили, что новый McLaren BP23 Hyper-GT будет относиться к серии Ultimate Series, в которую входят самые производительные автомобили компании. По предварительной информации, модель сможет развивать скорость в 391 километр в час.

Новый McLaren BP23 Hyper-GT получит трёхместный салон, а водительское сидение расположится по центру. Аналогичную компоновку имел и легендарный McLaren F1, который уже давно снят с производства.

Информации о технических характеристиках McLaren BP23 Hyper-GT пока нет, но ожидается, что новинка получит гибридную установку. В роли ДВС выступит 4,0-литровый турбированный V8, который сочетается с электромотором, что позволяет генерировать не менее 900 лошадиных сил.

Всего компания планирует выпустить 106 единиц McLaren BP23 Hyper-GT, каждая из которых будет стоить не менее 1 600 000 фунтов стерлингов (примерно 125 000 000 рублей). Все автомобили уже распроданы по предварительным заказам.