В сети опубликовали первые снимки Jeep Grand Wagoneer

Американский автопроизводитель Jeep готовится к презентации нового премиального внедорожника Grand Wagoneer. В сети опубликовали первые снимки новинки, а также представили некоторую информацию о модели.

Майк Манли, гендиректор Jeep, рассказал о новинке во время автосалона в Женеве. Компания намерена возродить модель Jeep Grand Wagoneer. Майк Манли также сообщил, что компания давно работает над новой моделью, однако чтобы официально представить Grand Wagoneer необходимо некоторое время. Он добавил:

«Уже сейчас можем сказать, что новинка станет более премиальной, чем текущая версия Grand Cherokee».

Новый Jeep Grand Wagoneer представят только в 2020 году. Ожидается, что новинка получит уникальный внешний вид и будет доступна по цене от 140 тысяч долларов. В результате автомобиль станет конкурентом аналогичным моделям от Land Rover и Bentley. При этом официальная информация о дате презентации будет представлена уже 1 июня. Поскольку компания начинает электрификацию своих моделей, то новинка вероятно получит гибридную силовую установку, а позднее и полностью электрическую версию.