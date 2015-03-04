В сети опубликовали рендеры нового кабриолета BMW 8 Series

В сети опубликовали первое рендерное изображение BMW 8 Series Convertible в кузове кабриолет. Ранее в интернете уже появлялись шпионские снимки новинки, однако автомобиль был полностью покрыт камуфляжем.

Сейчас BMW 8 Series Convertible проходит испытания зимними дорогами. На основе шпионских фотографий многие независимые дизайнеры представили собственное видение новинки. Поэтому настоящий кабриолет будет отличаться от представленных на рендерах.

Ранее стало известно, что серийный BMW 8 Series Convertible получит ряд дизайнерских решений от представленного в прошлом году концепт-кара. Официальная презентация серийной модели состоится уже в этом году. Ожидается, что новинку оснастят шестицилиндровым двигателем с нагнетателем.

Автоэксперты считают, что кабриолет BMW 8 Series Convertible представят в версии М8, которая получит двигатель объемом 4,4 литра с отдачей в 630 «лошадей». В пару к моторам будет предложена коробка-автомат на восемь скоростей.