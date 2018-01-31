Эксперты составили ТОП-5 интересных спорткаров автосалона в Женеве

Автопроизводители привезли множество новинок на автосалон в Женеве, который открыл свои двери еще 6 марта. Автоэксперты составили ТОП-5 самых ярких спорткаров, представленных на выставке автомобилей.

Первое место в ТОП-5 досталось концептуальному Toyota GR Supra Racing Concept. Модель была самой ожидаемой новинкой. В ближайшее время компания разработает версию для дорог общего пользования.

Второе место досталось Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe, который позиционирует себя как идеальный автомобиль для туризма. Отмечается, что продажи модели стартуют уже в следующем году.

Бронза досталась Ferrari 488 Pista, которую оснастили двигателем объемом 3,9 литра, который генерирует до 720 «лошадей». Силовая установка всего за 3 секунды позволяет разогнаться до первой «сотни».

На четвертой позиции разместился McLaren Senna GTR с силовой установкой мощностью 825 «лошадей». Производитель соберет только 75 единиц. ТОП-5 самых ярких спорткаров автосалона замыкает Rimac C_Two. Модель оснастили четырьмя электромоторами, которые генерируют до 1 914 «лошадей».