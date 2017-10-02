Назван ТОП-3 лучших кроссоверов с пробегом стоимостью 1 млн рублей

Кроссоверы становятся все популярнее в России, поэтому автоэксперты представили ТОП-3 модели на вторичном рынке, которые можно приобрести за 1 млн рублей. Все представленные среднеразмерные кроссоверы имеют большую популярность у россиян.

Первое место в ТОП-3 досталось Mazda CX-5. За 1 млн рублей доступны модели 2011-2013 года выпуска. NCAP присудили 5 звезд по безопасности, автомобиль имеет лучшую управляемость и богатые комплектации. Среди минусов дорогие обслуживание и запчасти, а также частая угоняемость.

На втором месте в рейтинге Honda CR-V, но модель будет максимум 2011 года выпуска. При этом имеет отличную работу моторов и прекрасную управляемость. Однако динамика авто оставляет желать лучшего, покраска авто также не лучшего качества.

Замыкает ТОП-3 кроссоверов с пробегом KIA Sportage/Hyundai ix35. По техническим характеристикам эти модели идентичны, поэтому смогли вместе попасть в рейтинг. За 1 млн рублей на вторичном рынке доступны авто 2011-2014 годов. Кроссоверы имеют дешевое обслуживание и достаточно надежны. Однако авто имеют проблемные двигатели Mitsubishi G4KD или 4B11, которые имеют неполадки после первых 150 тысяч километров