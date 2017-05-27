Уникальный внедорожник «Москвич-415С» представили публично

В рамках проходящей в эти дни в Москве выставки «Олдтаймер-Галерея» состоялся публичный дебют раритетного внедорожника «Москвич-415С», который ранее не показывался публике. Отмечается, что модель была построена на заводе МЗМА в 1950-х годах по заказу Министерства обороны СССР.

Согласно данным российских изданий, внедорожник «Москвич-415С» был произведен в конце 1950-х годов на Московском заводе малолитражных автомобилей (МЗМА). Внешне модель напоминает американский внедорожник Willys MB, а в роли заказчика проекта выступало Министерство обороны СССР.

Несколько позже московские разработчики несколько модернизировали автомобиль и выпустили версию «Москвич-415» с открытым верхом, а также «Москвич-416» с жесткой крышей. Под капотом автомобиля скрывается 45-сильный мотор от Москвич-407, но трансмиссия при этом была заменена на 4-диапазонную.

В 1959 году разработчики подготовились к серийному производству «Москвич-415С», которое планировалось наладить на мощностях «Сибсельмаш». Наряду с этим уже в 1960 году сборка была прекращена из-за разногласий между двумя предприятиями.