Внедорожник Toyota Fortuner‍ получил роскошную версию SW4 Diamond

Японский автопроизводитель Toyota намерен запустить продажи внедорожника Fortuner в роскошном исполнении. Новая особая версия разрабатывалась специально для аргентинского авторынка.

Лимитированную серию модели предложат аргентинцам под именем SW4 Diamond. Такой внедорожник получил шильдик SW4 на решётке радиатора и 18-дюймовые легкосплавные диски колёс эксклюзивного дизайна. В салоне автомобиля появились вставки «под медь» и кожаная отделка сидений кремового оттенка.

Список оснащения Toyota Fortuner расширился за счёт аудиосистемы премиум-класса JBL с десятью динамиками. Новинка приводится в движение 2,8-литровым дизельным турбомотором, выдающим 177 лошадиных сил. В тандеме с двигателем трудятся 6-скоростная автоматическая коробка передач и полный привод. Новую Toyota SW4 Diamond оценили в 1 300 000 песо, что составляет 3 648 000 рублей по актуальному курсу.

Стоит напомнить, что в прошлом месяце на российский рынок вышла более доступная версия внедорожника Fortuner с ценником от 1 999 000 рублей. Новинка получила под капот 2,7-литровый 166-сильный «атмосферник» 2TR-FE, который сочетается с «механикой» и приводом на четыре колеса.