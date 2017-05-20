Mitsubishi предложит бюджетный хэтчбек Mirage в новой версии

Японский хэтчбек Mitsubishi Mirage получил особую модификацию под названием Limited Edition. Отмечается, что 5-дверный автомобиль предназначен в первую очередь для таиландского автомобильного рынка.

Покупателям Mitsubishi Mirage в новом исполнении предложат выбор между белым и красным цветами кузова. Вместе с тем корпуса наружных зеркал, стойки, крыша, диски колёс и спойлер в любом случае окрасят в чёрный.

Для отделки салона Mitsubishi Mirage Limited Edition использовались черные и красные ткани, а селектор КПП дополнила ярко-красная прострочка. Перечень оснащения новинки представлен ABS, EBD, двумя «аэрбегами» и информационно-развлекательным центром с сенсорным экраном и возможностью управления голосом.

Техническая составляющая особого хэтчбека на претерпела никаких изменений. Автомобиль оснастили 1,3-литровым 78-сильным двигателем с тремя цилиндрами. Эксклюзивную версию можно будет приобрести только с вариатором, в то время как стандартная модель также доступна с механической трансмиссией.

Крутящий момент передаётся исключительно на передние колёса. Особый Mitsubishi Mirage Limited Edition обойдётся будущим покупателям минимум в 564 000 бат (приблизительно 1 034 000 рублей).