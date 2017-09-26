Представлены новые грузовики Chevrolet Silverado HD

Американская компания Chevrolet, принадлежащая General Motors, представила новые грузовики Silverado HD, в основу которых легла совершенно новая платформа. Пока автопроизводитель не раскрывает её название.

Новые грузовики получили полностью пересмотренную переднюю часть кузова. Помимо этого, автомобили стали более манёвренными за счёт увеличения площади обзора. Инженеры Chevrolet поработали над конструкцией капота, что позволило упростить процесс техобслуживания машин. Отныне механики имеют полноценный доступ к основным узлам и агрегатам.

Новые Chevrolet Silverado HD создавались для применения в коммерческой области деятельности. Грузовик приводится в движение 6,6-литровым дизельным двигателем, генерирующим 350 лошадиных сил. Пару мотору составит 6-скоростная автоматическая трансмиссия. Автомобили предложат как с задним, так и с полным приводом.

Грузовики Chevrolet Silverado HD 2019 модельного года выйдут на рынок в начале следующего года. Автопроизводитель собирается озвучить цены на данные машины будущим летом.