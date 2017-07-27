Автомобиль с самым милым спойлером сфотографировали в Воронеже

В глобальной сети обсуждается снимок, на котором запечатлен автомобиль Volkswagen в Воронеже. Внимание общественности машина привлекла потому, что имеет на багажнике спойлер, а необычен он тем, что умещается на ладони.

Самый милый спойлер в Воронеже запечатлен Андреем Бабаковым. Горожанин опубликовал сделанную им фотографию в социальной сети «ВКонтакте». Судя по кадру пользователя интернета, размером спойлер немного превосходит эмблему автомобиля, на котором он установлен.

Спойлер представляет собой немаловажную деталь автомобиля, играющую как техническую, так и эстетическую роль. Данный элемент улучшает аэродинамические свойства машины, а также повышает её прижимную силу. Кроме того, спойлер делает внешний вид некоторых автомобилей привлекательнее и спортивнее.

Зачем понадобился спойлер автомобилю в Воронеже, неизвестно, ведь технически он не функционален. Стоит считать, что деталь установлена на машину ради шутки. А один из пользователей интернета написал в комментарии под фотографией Андрея Бабакова: «когда хочешь выглядеть круто, но скромничаешь».