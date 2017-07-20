Автопарк электрокаров России насчитывает 1,8 тысяч единиц

Согласно исследование автопарка России на период 1 января текущего года, в стране зарегистрировано 1 800 электрокаров. Однако модельный ряд электромобилей в РФ представлен лишь семью авто.

При этом 60% всего автопарка электрокаров приходится на Nissan Leaf – 1 100 единиц было зарегистрировано в России на период 1 января. Автопарк пополняется за счет поддержанных моделей из Японии. Второй по популярности моделью в России оказался Mitsubishi i-MiEV, однако с гораздо большим отрывом. В России насчитывается 283 экземпляра таких автомобилей, что позволило занять 16% от всего автопарка.

На третьем месте оказался седан Tesla Model S. По состоянию на 1 января в России было зарегистрировано 194 единицы, а благодаря 68 кроссоверам Tesla Model X, бренду удалось занять 15% автопарка. При этом в стране было приобретено 93 отечественные LADA Ellada. Также в автопарке электрокаров насчитывается 26 Renault Twizy и 4 BMW i3.