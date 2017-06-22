Не представленный кроссовер Audi e-tron уже доступен для заказа

В Великобритании открылся предзаказ на электрический кроссовер Audi e-tron. При этом, в товарном исполнении автомобиль еще не демонстрировался публике.

На Международной автомобильной выставке в Женеве ранее дебютировал предсерийный кроссовер Audi e-tron. Товарную же версию машины должны представить будущим летом. До дилеров новинка доберется не раньше, чем в 2019 году.

Предзаказ на Audi e-tron пока нельзя назвать полноценным. Дело в том, что при внесении депозита в размере 1 000 фунтов стерлингов клиент сначала становится членом Клуба приоритетных потенциальных владельцев. Только после того, как товарная версия вседорожника дебютирует, заказчики смогут оформить заявку на машину, и станут одними из первых, кто ее получит.

Члены Клуба будут получать информацию о ходе подготовки кроссовера Audi e-tron к производству, а также приглашения на мероприятия немецкой марки. Если клиент решит вернуть свои деньги, то для этого предусмотрен возврат депозита.

Известно, что основой для транспортного средства стала архитектура MEB, разработанная инженерами Volkswagen. Автомобиль получит полный привод, так как каждая ось вседорожника будет вращаться отдельным электромотором.

Полного заряда аккумуляторов серийного Audi e-tron хватит на 500 километров пути. Специальная станция сможет зарядить батарею машины полностью всего за полчаса. Новинка будет выпускаться в Бельгии. Есть вероятность, что кросс доберется до рынка РФ.