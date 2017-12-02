Опубликованы новые изображения «спортивного» Geely Emgrand GT

Китайские машиностроители продолжают подогревать интерес публики к «спортивному» седану Geely Emgrand GT. Накануне в глобальной сети появились новые изображения, частично демонстрирующие внешность транспортного средства.

На внутреннем рынке седан Geely Emgrand известен как Borui или GC9. Прошлым летом автомобиль претерпел рестайлинг, и теперь к продажам на внутреннем рынке готовится версия GT.

Geely Emgrand GT для Китая получил спортивные очертания кузова и осветителей. Также машина имеет видоизмененные бамперы, решетку радиатора, и обзавелась светодиодными фарами.

Габариты нового Geely Emgrand GT составляют 4986х1861х1513 мм при колесной базе размером 2870 мм (увеличилась на 20 мм). Длиной автомобиль отличается от стандартной версии седана на 30 мм.

Есть вероятность, что новый Geely Emgrand GT выйдет на рынок как подзаряжаемый гибрид. Основной движущей силой машины выступит бензиновая 1,5-литровая установка с турбонаддувом, производительность которой составит 179 лошадиных сил. Она комплектуется семидиапазонной роботизированной трансмиссией с двумя сцеплениями.

В скором времени новый Geely Emgrand GT появится в Китае, а о продажах новинки на других рынках китайцы пока не сообщают. В России «дореформенная» версия модели продается с 163-сильным 1,8-литровым турбодвигателем, а также с атмосферным 2,4-литровым 148-сильным агрегатом. Стоимость машины в РФ составляет от 1 389 000 рублей.