Видеотизер нового кроссовера Volkswagen Touareg появился в сети

Немецкие машиностроители опубликовали в глобальной сети видеотизер нового премиального кроссовера Volkswagen Touareg. Кроме того, показаны предыдущие версии вседорожника.

Внешность кроссовера Volkswagen Touareg нового поколения в видеотизере скрыта камуфляжем. Однако разработчики сообщили в сюжете, что автомобиль будет представлен общественности 23 марта нынешнего года.

В видеотизере немцы напомнили, что Volkswagen Touareg существует даже в беспилотном виде. Прототип вседорожника с автономным управлением был показан еще в 2005 году. Полноценным робомобилем его нельзя назвать, но многим производителям до сих пор не удалось достичь таких технологий. Также в видеотизере был показан сюжет с Volkswagen Touareg, буксирующим авиалайнер Boeing 747.

История вседорожника Volkswagen Touareg берет свое начало в 2002 году. За 16 лет машина сменила несколько поколений, но не утратила узнаваемости. Следующая генерация модели существенно преобразуется в плане внешности. Некоторые решения экстерьера перекочуют на новинку с прототипа T-Prime Concept GTE.

Салон следующего Volkswagen Touareg обновится за счет цифровой приборной панели и информационно-развлекательного комплекса с крупным тачскрином. Автомобиль предстанет перед публикой в Пекине.