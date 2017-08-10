Минивэн Mitsubishi Xpander выходит на новые рынки

Японская компания Mitsubishi начинает продажи нового кроссового минивэна Mitsubishi Xpander на автомобильном рынке Филиппин. Отмечается, что модель стала бестселлером в Индонезии, что побудило бренд освоить новые рынки.

Согласно данным азиатских автомобильных СМИ, компания Mitsubishi вывела на автомобильный рынок Филиппин новый внедорожный минивэн Mitsubishi Xpander. Отмечается, что в дилерских центрах Индонезии модель пользуется рекордным спросом – за два месяца с момента старта продаж клиенты приобрели 40 000 автомобилей. Стоимость модели на Филиппинах составит примерно 800 000 рублей по актуальному курсу.

Новый Mitsubishi Xpander рассчитан на семь посадочных мест, а длина модели составляет 4 475 мм при ширине в 1 750 мм. В список оснащения кроссвэна в зависимости от комплектации может входить система курсовой устойчивости, бесключевой доступ к зажиганию, мультимедийная система с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, а также камера обзора на 360 градусов.

Под капотом нового Mitsubishi Xpander расположился 1,5-литровый бензиновый мотор, отдача которого составляет 120 лошадиных сил. Силовая установка «перекочевала» с Mitsubishi Colt. Минивэн предложен с безальтернативной системой переднего привода, а на выбор доступны АКПП и «механика».