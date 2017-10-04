Предвестника нового пикапа Fiat покажут осенью 2018 года

Американский автопроизводитель Fiat намерен расширить модельный ряд за счет нового пикапа, который представят на авторынке Южной Америки. Прототип Х1Р новинки официально представят уже осенью текущего года.

Летом автопроизводитель FCA анонсировал разработку небольшого пикапа. На данный момент прототип планируют показать в рамках автосалона в Сан-Паулу уже в ноябре. При этом производство новинки стартует уже в 2019 году.

Специалисты отмечают, что в основу нового пикапа Fiat Х1Р легла платформа компактного хэтчбэка Fiat Mobi. Модель также известна в Южной Америке и пользует достаточной популярностью. Собирать новинку будет завод американского автопроизводителя в Бразилии.

Ожидается, что моторная линейка Fiat Х1Р будет представлена мотором Firefly объемом 1,3 литра, который генерирует до 101 «лошади» и работает на бензине, при этом на этаноле силовая установка сможет выдавать до 109 «лошадей». Кроме того, пикап получит двигатель объемом 1 литр и производительностью 72 или 77 «лошадей».