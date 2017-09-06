Кроссовер Lifan X70 для России получит необычные опции
Новый китайский кроссовер Lifan X70 получил документ одобрения типа транспортного средства, что необходимо для начала продаж модели на рынке России. Отмечается, что модель, которая будет производиться на заводе «Дервейс» в Черкесске, получит 136-сильный бензиновый мотор и ряд необычных опций.
Согласно данным российских автомобильных изданий, новый кроссовер Lifan X70 6 марта нынешнего года получил ОТТС, который действителен до 5 марта 2021 года. Отмечается, что производство новинки для России будет налажено на заводе «Дервейс» в Черкесске, где уже производятся другие модели китайского бренда.
Что касается технических характеристик, то новый Lifan X70 для РФ получит под капот единственный 2,0-литровый бензиновый мотор, который способен генерировать 136 лошадиных сил. Двигатель работает на бензине АИ-95 и АИ-98.
Уже в базовом варианте исполнения новый Lifan X70 оснащается передними подушками безопасности, кондиционером, подогревом сидений, электропривод зеркал, а также оборудование системы «ЭРА-ГЛОНАСС». В качестве опции клиенты могут получить такие необычные для России дополнения как крепление для велосипедов и сноуборда.