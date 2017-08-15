Хэтчбек Honda Jazz вышел в кросс-версии X-Road

На мировом авторынке растут продажи компактных городских SUV, на фоне чего японские машиностроители разработали новую версию хэтчбека Honda Jazz, получившую название X-Road. Машина представляет собой небольшой «кроссовер».

Кросс-версия хэтчбека Honda Jazz дебютировала в рамках Женевского мотор-шоу. В сравнении со стандартным исполнением машина несильно изменилась, получив неокрашенный обвес, увеличенные до 16 дюймов колесные диски, серебристый декор в нижней части переднего бампера. Салон автомобиля никоим образом не изменился.

Honda Jazz X-Road будет предлагаться европейским клиентам. Моторный отсек транспортного средства займет стандартная 1,3-литровая установка тягой 103 лошадиные силы, работающая на бензине. Для агрегата предусмотрены механическая трансмиссия или вариатор, а также безальтернативный передний привод. В Европе также продается вариант хэтчбека со 130-сильным турбомотором объемом 1,5 литра. Этот агрегат не предусмотрен для кросс-версии машины.

Продажи Honda Jazz в Европе можно назвать скромными, ведь в минувшем году модель разошлась в регионе тиражом менее 35 000 единиц. Японцы надеются, что кросс-версия машины сделает ее популярнее в ЕС.