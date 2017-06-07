Обновленный "близнец" пикапа Chevrolet Colorado стал брутальнее

Австралийский бренд Holden разработал новую версию пикапа Colorado, которую в других странах продают под маркой Chevrolet. Модель приобрела более брутальный внешний вид, а в версии LSX пикап получил грузовое исполнение с бортовой платформой.

Обе версии обновленного пикапа Holden Colorado имеют расширители арок колес, диски 18”, а также особые шины. Диски колес и радиаторная решетка окрашены в черный цвет, а на корме установили шильдик «Holden Colorado».

Пикап получил дизельный мотор Duramax объемом 2,8 литра производительностью 200 «лошадей». В качестве трансмиссии предлагают АКПП или МКПП на шесть скоростей. При этом доступен и заднеприводный и полноприводный вариант модели.

В списке оснащения Colorado Crew Cab Pickup и Chassis числится: ESC, АВS, система мультимедиа с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, адаптивный круиз-контроль, система кругового обзора, а также семь подушек безопасности.

Обновленный Holden Colorado будет доступен по цене от 51 945 долларов или 2,304 млн рублей, а версия Crew Cab Chassis доступна за 50 055 австралийских долларов или 2,22 млн рублей. Производитель уточняет что серия LSX предполагает только 800 машин, тогда как пикап в особой версии всего 200.