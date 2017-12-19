Новый Genesis G70 получил три педали и задний привод

Согласно рейтингам ЕРА, новый Genesis G70 2019 модельного года экономичнее расходует топливо. Отмечается, что южнокорейскую новинку оснастят механической коробкой передач на шесть ступеней.

Новый Genesis G70 оснащен только задним приводом, а также турбодвигателем объемом 2 литра. Других сведений о технических характеристиках силовой установки нет, однако ожидается, что в качестве трансмиссии модель получит новую МКПП. При этом не исключено, что модель оснастят и шеститупенчатой коробкой-автомат.

Специалисты считают, что именно МКПП придаст модели спортивный вид, в отличие от АКПП. Новый седан Genesis G70 должен стать достойным конкурентом в первую очередь для BMW 3 Series и Audi A4, сообщают представители автопроизводителя.

На данный момент неизвестно, новые силовые узлы пришли на замену старым или же только расширят моторную линейку. На данный момент авто имеет полноприводное исполнение и оснащается двигателем V6 мощностью 356 «лошадей» и АКПП на восемь скоростей. Специалисты отмечают, что новый мотор объемом 2 литра может выдавать меньше «лошадей».