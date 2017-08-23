Трехрядный кроссовер Honda BR-V скоро выходит на мировой рынок

Инженеры японской компании Honda в настоящее время трудятся над новой генерацией кроссовера BR-V с тремя рядами кресел. Отмечается, что новый автомобиль станет глобальным и будет предлагаться по всему миру.

Актуальный Honda BR-V не соответствует требованиям безопасности, принятым в США, Европе и Китае. Семиместный кроссовер второго поколения сконструируют на новой платформе, что позволит сделать его безопаснее.

В модельной линейке Honda автомобиль находится между HR-V (Vezel) и CR-V. В Малайзии Honda BR-V предлагается по цене от 19 000 долларов, что в пересчёте составляет 1 080 000 рублей. Модель имеет такие габариты: 4453х1735х1666 мм, при этом колёсная база составляет 2 662 мм. Багажник вмещает до 223 литров груза, а при сложенном третьем ряде сидений это значение увеличится до 539 литров.

Кроссовер может приводиться в движение 100-сильным бензиновым мотором объёмом 1,5 литра или 1,5-литровым дизельным агрегатом i-DTEC с турбонаддувом, у которого аналогичная мощность. Двигатели сочетаются с 6-скоростной «механикой» или бесступенчатой трансмиссией CVT. Автомобиль предлагается как передним приводом, так и в полноприводной версии.

Honda BR-V оснащается системой стабилизации, ABS, EBD, передними подушками безопасности, 16-дюймовыми легкосплавными дисками колёс, кондиционером, аудиосистемой и системой мониторинга давления в шинах.