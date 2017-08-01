Представлено первое фото нового седана Volvo S60 без камуфляжа

В глобальной сети появилось первое шпионское фото седана Volvo S60 нового поколения, внешность которого не была скрыта камуфляжем. Транспортное средство запечатлели на предприятии шведского автопроизводителя в Торсланде.

На фото, кроме Volvo S60 без камуфляжа видно другую машину, накрытую тентом. По мнению экспертов, этот автомобиль является электрической версией седана. Шведские журналисты так считают, потому что заметили у транспортных средств, представленных на снимке, внешние сходства.

Экстерьер следующей генерации седана Volvo S60 выполнен в духе старшей модели Volvo S90. О внешности транспортного средства в серийном исполнении пока нет полного представления в силу того, что фотошпионы запечатлели машину сзади и сбоку. Ранее автомобильные папарацци застали тестовый прототип новинки, однако она была замаскирована камуфлирующей пленкой.

Основой для седана Volvo S60 нового поколения стала платформа SPA с поперечным расположением мотора. Силовую линейку, вероятно, автомобиль переймет у модели V60: два бензиновых Т5 и Т6, дизельные D3 и D4, а также две гибридные установки.

Новый седан Volvo S60 должен предстать перед общественностью до конца будущего лета. Автомобиль станет на конвейер в США.