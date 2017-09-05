Новый KIA Rio GT Line представили на автосалоне в Женеве

На автосалоне в Женеве представили спортивную модификацию седана KIA Rio. Отличительной чертой версии GT Line стал иной аэродинамический обвес, при этом моторная гамма представлена тремя старыми двигателями.

Новый седан KIA Rio GT Line получил спортивное оформление. Также модель оснастили противотуманками на светодиодах «ice cube» и колесными дисками на 17”. Особенностью дизайна стали отделанные хромом окна, глянцевые вставки, а также накладки на выхлопную систему.

В салоне новой KIA Rio GT Line также представили ряд изменений. Покупатели седана смогут выбрать между тканью и кожей. Также в интерьере имеются карбоновые элементы, а руль со знаком «GT Line» обвит кожаной оплеткой.

Главной особенностью нового седана KIA Rio GT Line является новый внешний вид, тогда как моторная линейка осталась без изменений: два бензиновых двигателя 1.25 и 1.4, и литровый дизельный мощностью 118 «лошадей». В качестве трансмиссии клиенты могут выбрать между семиступенчатым вариатором и «механикой» на шесть скоростей.