Audi показала новый A7 Sportback на видео

Компания Audi опубликовала видео с новым исполнением модели A7 Sportback. Свежий ролик раскрывает как дизайн экстерьера и интерьера новинки, так и её технические возможности.

Видео с новым Audi A7 Sportback было записано в рамках фотосессии, проходившей в норвежском Осло. Помимо этого, автомобиль разогнали с 0 до 100 км/ч за 5,06 секунды, хотя заявленный производителем показатель – 5,3 секунды.

Новинка приводится в движение турбированным мотором TFSI V6 с отдачей 340 лошадиных сил. Пару двигателю составляет 8-диапазонная роботизированная трансмиссия с двумя сцеплениями. Уже в базовом исполнении Audi A7 Sportback может похвастаться системами стабилизации, экстренного торможения, мониторинга слепых зон, кругового видеообзора, автоматической парковки.

Помимо этого, автомобиль получил светодиодные фонари, адаптивный круиз-контроль, систему мультимедиа MMI и два сенсорных дисплея вместо кнопок и рычагов. Опционально покупателям будут доступны функции AI Remote Pilot и AI Remote Garage Pilot для управления машиной в гараже или на стоянке.

Новый Audi A7 Sportback вскоре должен появиться в европейских дилерских центрах, однако цены на модель пока не раскрываются. В ближайшем будущем свет также увидят «горячий» S7 и новый RS7.