В Москве открылась выставка раритетной пожарной техники

В Москве открыта выставка раритетной пожарной техники, на которой несли службу советские огнеборцы. Экспозиция открылась в Сокольниках 7 марта, а закроется она 11 марта.

В нынешнем году Пожарная охрана СССР отмечает столетний юбилей, и именно этому посвящена выставка в Москве. В Сокольниках показаны 30 спецмашин, а также некоторые атрибуты огнеборцев.

17 апреля 1918 года в Советском Союзе был подписан «Декрет об организации государственных мер по борьбе с огнем». Документ подписью утвердил В.И. Ульянов (Ленин), Председатель Совета Народных Комиссаров. Декрет также представлен на выставке.

Выставка в Москве оформлена в ретро-стиле. Экспозиция в алых тонах создает особую атмосферу. Судя по тому, как выглядит раритетная пожарная техника, изначально огнеборцами для экипажей использовались белый цвет, потом серый, а затем уже красный, который дошел до теперешних времен.