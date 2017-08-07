Brexit вызвал падение авторынка

Британский авторынок падает на фоне Brexit. Ситуация с выходом страны из ЕС называется экспертами одним из ключевых факторов, влияющих на снижение спроса на транспорт в стране.

В Великобритании падение авторынка фиксируется 11 месяцев кряду. При этом марки Ford, Seat, Audi и BMW сумели сохранить положительную динамику продаж своих машин в стране в первые месяцы текущего года.

В сравнении с минувшим годом спрос на транспорт в Великобритании упал на 5,1%. Февральские продажи автомобилей в стране снизились на 2,8% в сравнении с аналогичным месяцем 2017 года.

Падение продаж на авторынке Великобритании объясняют рядом факторов, из них эксперты выделили три основных: неуверенность покупателей, дизельгейт и его последствия, а также Brexit.

На фоне кризиса, марка Ford добилась в Великобритании 22-процентного роста своих продаж. Кроме того, она вытиснила модель VW Golf с лидерского места на рынке страны, поставив на него более популярную теперь Fiesta. Продажи баварской марки в Британии выросли на 17%, а ее конкурент в лице Mercedes стал на 0,1% менее продаваемым. Продажи японской марки Nissan обрушились на 54%.

Дизельные автомобили в Великобритании потеряли почти 25% своего спроса. Машины с бензиновым мотором в стране продаются активнее на 14%. Биржевые эксперты назвали британский авторынок волатильным.