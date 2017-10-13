Российским бестселлером Volvo стал кроссовер XC60

Согласно информации аналитиков, в феврале нынешнего года шведский премиальный бренд Volvo на российском автомобильном рынке смог реализовать 278 новых автомобилей, что на 21,7% больше, чем годом ранее. Отмечается, что самой популярной моделью вновь стал среднеразмерный кроссовер Volvo XC60.

Российские автомобильные СМИ сообщают, что в феврале 2018 года официальные дилеры шведской марки Volvo в России смогли реализовать 278 моделей, что свидетельствует об уменьшении спроса сразу на 21,7%. С учётом января продажи компании составили 371 автомобиль.

Самой популярной моделью Volvo по-прежнему остается кроссовер Volvo XC60, который в феврале приобрели 112 клиентов. Отмечается, что прием заказов на новинку стартовал ещё в ноябре 2017 года. На втором месте расположился полноразмерный внедорожник Volvo XC90, спрос на который упал 44,2% до 63 единиц.

Новый Volvo XC60 в базовом варианте исполнения можно приобрести за 2 985 000 рублей. Новинка оснащается как бензиновыми, так и дизельными моторами, мощность которых составляет от 190 дол 340 лошадиных сил. Модель оснащается панорамной крышей, цифровой приборной панелью и 9,0-дюймовым мультимедийным комплексом.