Китайский 5-метровый электрокар LVCHI Venere проедет до 650 км без подзарядки

Китайский производитель LVCHI презентовал концептуальный седан Venere на Женевской автовыставке. Автомобиль оснащается электроческой установкой и блоком батарей, которые позволяют ему проезжать без подзарядки до 652 километра.

Новый LVCHI Venere в длину достигает 5 150 мм, ширина равна 2 120 мм, высота составляет 1 418 мм, а расстояние между осями колёс – 3 040 мм. Таким образом, китайский седан короче, шире и ниже длиннобазного варианта исполнения Mercedes-Benz S-Class. При этом новинка весит 2 100 килограммов.

Прототип Venere получил по два электромотора на каждую колёсную ось. Суммарная производительность двигателей достигает 1 005 лошадиных сил при крутящем моменте 1 540 Нм. На разгон до 100 км/ч седану нужно 2,5 секунды, при это он ускоряется до максимальных 286 км/ч.

Питание электромоторов обеспечивают литий-ионные аккумуляторы на 100 кВт/ч. Концепт-кар сконструировали на карбоновой платформе, усиленной спереди и сзади алюминиевыми элементами.

В арсенале LVCHI Venere имеются тормозная система Brembo, камеры вместо наружных зеркал, покрышки Pirelli P Zero, цифровая панель приборов, несколько дисплеев на центральной консоли и сенсоры на руле для включения поворотников. Любопытно, что передние и задние двери электрокара открываются в разные стороны.