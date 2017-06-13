Goodyear показала концептуальные шины с живым мхом внутри

На автомобильной выставке в Женеве состоялась презентация новых концептуальных шин американской компании Goodyear. Разработка получила название Oxygene, и особенна своей непневматической конструкцией, а также живым мхом внутри.

По задумке разработчиков, шины Goodyear Oxygene позволят снизить вред автотранспорта, наносимый окружающей среде. Такая технология окажется весьма полезной в мегаполисах с загрязненным воздухом. Идея этих покрышек заключается в том, что они втягивают в себя влагу и углекислый газ, которыми питается мох, в свою очередь, вырабатывающий кислород путем фотосинтеза.

Производство покрышек Goodyear Oxygene предлагается наладить с применением технологии 3D-печати. Основным материалом для этого станет порошок, получаемый при переработке старых шин. Концептуальные покрышки также хороши тем, что их нельзя проколоть, прорезать, повредить. Дело в том, что эти шины не нуждаются в герметичной камере. Это повышает их надежность и долговечность. Фотосинтез мха в покрышках Goodyear Oxygene также позволяет им вырабатывать и аккумулировать энергию, которой питаются сенсоры и световые полосы шин. Данными элементами транспортное средство сможет сигнализировать другим участникам дорожного движения о своих маневрах.

Разработчики пока не говорят о массовом производстве шин Goodyear Oxygene. При этом не исключается, что подобные технологии в ближайшем будущем окажутся на рынке.