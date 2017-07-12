Mansory представил в Женеве 750-сильный Bentley Bentayga Bleurion Edition

Многие тюнинг-ателье со всего земного шара привозят на Женевскую автовыставку доработанные автомобили. В нынешнем году компания Mansory показала немало интересных проектов в рамках мероприятия, включая Bentley Bentayga Bleurion Edition.

Новинка примечательна прежде всего стильным дизайном кузова, в котором синий цвет сочетается с неокрашенным карбоном. Тюнинговый Bentayga Bleurion Edition также отличается от стандартного автомобиля новым аэродинамическим обвесом. Так, на автомобиль установили модифицированные бампера, сплиттер, задний диффузор, расширенные колёсные арки, боковые юбки и спойлер. Кроме того, следует упомянуть 24-дюймовые колёсные диски.

Внедорожник Bentayga уже в заводском исполнении является довольно мощным, однако специалистам из Mansory показалось этого мало. После доработки 6,0-литровый битурбированный мотор W12 стал генерировать 750 лошадиных сил при 1 080 Нм крутящего моменте. Помимо этого, автомобиль обзавёлся кастомной выпускной системой.

Интерьер Bentley Bentayga Bleurion Edition также практически полностью выполнен в синем цвете. При этом для отделки салона использовались кожа, алькантара и карбон.