Серийный летающий автомобиль PAL-V Libertу дебютировал в Женеве

Нидерландская компания PAL-V привезла в Женеву летающий автомобиль Liberty в серийном исполнении. В настоящее время на новинку уже стартовал приём предзаказов, она предлагается по цене 499 00 евро.

Изначально PAL-V будет продавать версию Pioneer Edition, а позднее для заказа станет доступен вариант Sport Edition с ценником 299 000 евро. После премьерного показа летающий автомобиль начнёт проходить процедуры сертификации. Покупатели получат первые экземпляры PAL-V Libertу в 2019 году.

Транспортное средство является по сути чем-то средним между вертолётом и автомобилем с тремя колёсами. В нём могут разместиться два человека. Новинка приводится в движение двумя моторами Rotax. Машине нужно на транспортировку в летательный аппарат всего 5-10 минут.

Для подъёма в воздух летающему автомобилю необходима площадка минимум 200 на 200 метров. Благодаря 200-сильному агрегату PAL-V Libertу может набрать высоту до 3 500 метров. Максимальная скорость полёта – 180 км/ч. Без дозаправки машина может пролететь до 500 километров.

По земле новинка передвигается за счёт двигателя мощностью 100 лошадиных сил. Максимальная скорость езды PAL-V Libertу составляет 160 км/ч, а на разгон до первой "сотни" авто тратит около 9,0 секунд.