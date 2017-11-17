Беспилотная фура Tesla впервые доставила груз

Беспилотным электрическим грузовикам Tesla Semi доверили первую доставку. Илон Маск в своем блоге показал фотографию с фурами, готовыми к отправке.

Основатель компании Tesla сообщил в своей публикации, что беспилотные фуры стартовали с завода Спаркс в Неваде, и привезли аккумуляторные батареи в Фримонт, Калифорния. Здесь размещается сборочное предприятие американской компании.

По данным источников издания Business Insider, существует вероятность, что модель Tesla Semi доберется до конвейера в 2019 году. При этом, Илон Маск впервые показал грузовик в 2017 году. С того момента такие компании как Pepsi, Walmart и Anheuser-Busch заказали у Tesla беспилотные фуры.

По мнению инсайдеров, крупные производители будут оказывать давление на Tesla, чтобы компания не тянула с выпуском заказанных грузовиков. Ранее американская компания несколько пошатнула свою репутацию тем, что в 2017 году задерживала заказанные клиентами Tesla Model 3.

Запас хода модели Tesla Semi с полной погрузкой (36 тонн) составляет 500 миль. Илон Маск поясняет, что многие грузовые маршруты имеют протяженность 250 миль. Поэтому машина сможет доставить груз в пункт назначения, после чего вернется туда, откуда приехала, без подзарядки.