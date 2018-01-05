Швейцарские часовщики разработали хронограф для владельцев топовых McLaren

Швейцарские часовщики Richard Mille представили особый хронограф для владельцев флагманских автомобилей McLaren, в разработке участвовал и автопроизводитель. Новинка будет доступна по цене от 180 000 франков, что соответствует 10 900 000 рублям.

Ответственными за сознание нового хронографа был ответсвенный инженер Richard Mille Фабрис Намура, а также главный дизайнер McLaren Роб Мелвилл. Благодаря особому материалу часы в шесть раз легче обычных и почти в 200 раз прочнее. Новинка создана из многослойного сплава карбона с вкраплением графена.

Помимо этого корпус новых часов Richard Mille имеет вставки титана, которые повторяют форму воздухозаборников McLaren F1. Из титанового сплава также сделали заводную головку, однако главной её особенностью являет форма колеса. В планах Richard Mille и McLaren собрать только 500 экземпляров. Хронографы вначале предложат владельцам авто Ultimate Series.