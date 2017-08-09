Новый мотор Mazda Skyactiv-X сократит расход топлива на 30%

Японская компания Mazda выпустила шесть предсерийных прототипов хэтчбека Mazda3 с новым мотором Skyactiv-X, один из которых протестировали журналисты Autocar. Эксперты отметили, что новый бензиновый двигатель при использовании в городском цикле расходует топлива на 30% меньше, чем прежние двигатели Skyactiv-G.

Журналисты британского автомобильного портала Autocar провели первый тест-драйв нового хэтчбека Mazda3, который оснащается революционным мотором Skyactiv-X. Стоит отметить, что пока речь идёт о предсерийном тестовом прототипе, в то время как серийные модели появятся на мировом рынке в 2019 году.

Новый мотор Skyactiv-X оснащается инновационной системой воспламенения топлива от сжатия, что ранее реализовывалось только на дизельных установках. Новый двигатель имеет рабочий объём в 2,0-литра, а отдача составляет 187 лошадиных сил при 230 Нм крутящего момента.

Отмечается, что при низких нагрузках на мотор, что характерно для использования автомобиля в городе, новый Skyactiv-X смешивает топливо с воздушной смесью в соотношении 30:1, что обеспечивает 30% экономию топлива в сравнение с Skyactiv-G. При высоких нагрузках на скоростных магистралях мотор уменьшает степень сжатия, но при этом экономия остается на уровне 20%.