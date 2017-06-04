К 8 марта составлен рейтинг повлиявших на мировой автопром женщин

Далеко не все знают, насколько важна роль женщин в машиностроении. Поэтому новостное издание «ВладТайм» решило напомнить о месте представительниц прекрасной половины человечества в автопроме, опубликовав соответствующий рейтинг к празднику 8 марта.

На первом месте оказалась Адриана Эллинек, дочь Эмиля Эллинек. Члены семьи называли ее Мерседес, что на испанском языке означает «милосердие». В честь девушки ее отец назвал свою компанию, которая через несколько десятилетий объединилась с фирмой Карла Бенца. Так появился Mercedes-Benz, теперь являющийся немецким машиностроительным гигантом.

Ключевую роль в судьбе Карла Бенца сыграла его супруга. Второе место в рейтинге занимает Берта Бенц, которая профинансировала дело своего возлюбленного, когда тот практически потерпел крах в своем проекте по созданию автомобиля.

На третьей позиции рейтинга оказалась Мэри Андерсон. Та женщина вошла в историю как изобретатель механических стеклоочистителей. Свое детище она запатентовала в 1903 году.

Спустя 14 лет после этого мир узнал о Шарлотте Бриджвуд, благодаря которой стеклоочистители автомобилей стали электрическими. В 1917 году Долорес Джонс заявила о себе изобретением акустического фильтра. В итоге, устройство стало прототипом современных глушителей для автомобилей.

В 1892 году благодаря Синтии Вестовер появилась первая снегоуборочная машина. В 1946 Стефания Кволек прославилась как изобретательница кевлара. В современной истории отличились Мэри Барра, глава General Motors, а также Линда Джексон, глава Citroen.